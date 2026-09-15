Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Danse MaCabre
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 642436
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538952247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Danse MaCabre
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Nightboat, Black Moonlight, Love Voudou, Bury A Friend, Supernature, Danse Macabre, Secret Oktober 31St, Ghost Town, Paint It Black, Super Lonely Freak, Spellbound, Psycho Killer (Feat. Victoria De Angelis), Confession In The Afterlife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка
Duran Duran возвращается с новым альбомом "Danse Macabre". В 13-трековый сборник вошли: три совершенно новые темы, спокойные версии песен таких исполнителей, как Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones и The Specials, а также новые версии классических композиций Duran Duran из их собственного каталога. В альбом также включена любимая поклонниками песня "Secret October 31st". Среди приглашенных артистов - продюсер, гитарист и композитор Нил Роджерс, Виктория Де Анджелис из группы M?neskin, а также бывшие участники группы Энди Тейлор и Уоррен Куккуруллу. Изысканные, адаптированные изображения из коллекции подлинных винтажных фотографий спиритических сеансов, собранных участником группы Ником Родсом, представлены в подкатегории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитSleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитYes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитOST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) ...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитThe Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитCage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) ви...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитWarren Zevon - Mr. Bad Example (0603497821600) виниловая пластин...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538952247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Danse MaCabre
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Nightboat, Black Moonlight, Love Voudou, Bury A Friend, Supernature, Danse Macabre, Secret Oktober 31St, Ghost Town, Paint It Black, Super Lonely Freak, Spellbound, Psycho Killer (Feat. Victoria De Angelis), Confession In The Afterlife
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Duran Duran возвращается с новым альбомом "Danse Macabre". В 13-трековый сборник вошли: три совершенно новые темы, спокойные версии песен таких исполнителей, как Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones и The Specials, а также новые версии классических композиций Duran Duran из их собственного каталога. В альбом также включена любимая поклонниками песня "Secret October 31st". Среди приглашенных артистов - продюсер, гитарист и композитор Нил Роджерс, Виктория Де Анджелис из группы M?neskin, а также бывшие участники группы Энди Тейлор и Уоррен Куккуруллу. Изысканные, адаптированные изображения из коллекции подлинных винтажных фотографий спиритических сеансов, собранных участником группы Ником Родсом, представлены в подкатегории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка