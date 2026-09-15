Описание товара Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка

«Vai / Gash» - студийный альбом 2023 года знаменитого американского рок-музыканта Стивена Вайя. Стивен Сиро Вай (родился 6 июня 1960 года) - американский гитарист, композитор, автор песен и продюсер. Трехкратный обладатель премии "Грэмми" и пятнадцатикратный ее номинант, Вай начал свою музыкальную карьеру в 1978 году в возрасте восемнадцати лет в качестве ассистента Фрэнка Заппы, и играл в группе Заппы с 1980 по 1983 год В 1983 году он начал сольную карьеру и на сегодняшний день выпустил восемь сольных альбомов. Он записывался и гастролировал с Alcatrazz, Дэвидом Ли Ротом и Whitesnake, а также сотрудничал с такими исполнителями, как Public Image Ltd, Mary J. Blige, Spinal Tap, Alice Cooper, Mot?rhead и Polyphia. Кроме того, Вай гастролировал с такими проектами, как G3, Zappa Plays Zappa, Experience Hendrix, а также был хедлайнером многих международных туров. Вай был описан как очень «индивидуалистичный» исполнитель и как часть поколения «виртуозов» тяжелого рока и метала, которые вышли на первый план в 1980-х годах. Он выпустил свой первый сольный альбом «Flex-Able» в 1984 году, а его самый успешный релиз, «Passion and Warfare» (1990), был описан как "самый богатый и лучший хард-роковый гитарный виртуозный альбом 80-х годов". Журнал Guitar World признал его "10-м величайшим гитаристом мира". В общей сложности Стивен Вай продал более 15 миллионов своих записей!