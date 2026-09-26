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Alice Cooper - Road (4029759186175) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - Road (4029759186175) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Road (4029759186175) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Alice Cooper - Road (4029759186175) виниловая пластинка
5 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Road (4029759186175) виниловая пластинка

Road - двадцать девятый студийный альбом и двадцать второй сольный американского музыканта Элиса Купера, выпущенный в 2023 году. Он был записан вживую в студии Купером и его гастролирующей группой: гитаристами Нитой Штраус, Райаном Рокси и Томми Хенриксеном, басистом Чаком Гарриком и барабанщиком Гленом Собелем. В записи также приняли участие приглашенные гитаристы: Том Морелло (Rage, Against, The Machine), Уэйн Крамер (MC5), Кит Нельсон (Buckcherry) и Кейн Робертс. Продюсером выступил давний компаньон Купера - Боб Эзрин, который также работал с Pink Floyd и Kiss. Релиз достиг первого места в чарте Rock &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Metal Albums (Великобритания) и второго в Шотландии и Германии, а также вошел в 10-ку в Австрии, Швейцарии и США. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле и содержит бонусный DVD с записью живого выступления Элиса Купера на Hellfest 2022. Пластинки со скоростью вращения 45 оборотов в миниту. Alice Cooper - американская рок группа и сценическое имея Винсента Дэймона Фурнье - американского рок-певца, автора песен и шоу-мена. Элис Купер был одним из первых шок-рокеров и стал, королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста. Первый состав группы Alice Cooper: Фурнье (вокал, губная гармоника), Глен Бакстон (соло-гитара), Майкл Брюс (ритм-гитара), Дэнис Данавэй (бас-гитара) и Нил Смит (ударные). Alice Cooper ворвались в рок в 1971 году с хитом Im Eighteen, за которым в 1972 году последовали добравшийся до верхних позиций в хит-парадах сингл School’s Out и хит-альбом Billion Dollar Babies (1973), ознаменовавший пик популярности. В 2011 году Alice Cooper была введена в Зал славы рок-н-ролла.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Road - двадцать девятый студийный альбом и двадцать второй сольный американского музыканта Элиса Купера, выпущенный в 2023 году. Он был записан вживую в студии Купером и его гастролирующей группой: гитаристами Нитой Штраус, Райаном Рокси и Томми Хенриксеном, басистом Чаком Гарриком и барабанщиком Гленом Собелем. В записи также приняли участие приглашенные гитаристы: Том Морелло (Rage, Against, The Machine), Уэйн Крамер (MC5), Кит Нельсон (Buckcherry) и Кейн Робертс. Продюсером выступил давний компаньон Купера - Боб Эзрин, который также работал с Pink Floyd и Kiss. Релиз достиг первого места в чарте Rock &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Metal Albums (Великобритания) и второго в Шотландии и Германии, а также вошел в 10-ку в Австрии, Швейцарии и США. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле и содержит бонусный DVD с записью живого выступления Элиса Купера на Hellfest 2022. Пластинки со скоростью вращения 45 оборотов в миниту. Alice Cooper - американская рок группа и сценическое имея Винсента Дэймона Фурнье - американского рок-певца, автора песен и шоу-мена. Элис Купер был одним из первых шок-рокеров и стал, королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста. Первый состав группы Alice Cooper: Фурнье (вокал, губная гармоника), Глен Бакстон (соло-гитара), Майкл Брюс (ритм-гитара), Дэнис Данавэй (бас-гитара) и Нил Смит (ударные). Alice Cooper ворвались в рок в 1971 году с хитом Im Eighteen, за которым в 1972 году последовали добравшийся до верхних позиций в хит-парадах сингл School’s Out и хит-альбом Billion Dollar Babies (1973), ознаменовавший пик популярности. В 2011 году Alice Cooper была введена в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
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Отзывы


Alice Cooper - Road (4029759186175) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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