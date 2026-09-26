Alice Cooper - Road (4029759186175) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alice Cooper - Road (4029759186175) виниловая пластинка
Road - двадцать девятый студийный альбом и двадцать второй сольный американского музыканта Элиса Купера, выпущенный в 2023 году. Он был записан вживую в студии Купером и его гастролирующей группой: гитаристами Нитой Штраус, Райаном Рокси и Томми Хенриксеном, басистом Чаком Гарриком и барабанщиком Гленом Собелем. В записи также приняли участие приглашенные гитаристы: Том Морелло (Rage, Against, The Machine), Уэйн Крамер (MC5), Кит Нельсон (Buckcherry) и Кейн Робертс. Продюсером выступил давний компаньон Купера - Боб Эзрин, который также работал с Pink Floyd и Kiss. Релиз достиг первого места в чарте Rock &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Metal Albums (Великобритания) и второго в Шотландии и Германии, а также вошел в 10-ку в Австрии, Швейцарии и США. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле и содержит бонусный DVD с записью живого выступления Элиса Купера на Hellfest 2022. Пластинки со скоростью вращения 45 оборотов в миниту. Alice Cooper - американская рок группа и сценическое имея Винсента Дэймона Фурнье - американского рок-певца, автора песен и шоу-мена. Элис Купер был одним из первых шок-рокеров и стал, королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста. Первый состав группы Alice Cooper: Фурнье (вокал, губная гармоника), Глен Бакстон (соло-гитара), Майкл Брюс (ритм-гитара), Дэнис Данавэй (бас-гитара) и Нил Смит (ударные). Alice Cooper ворвались в рок в 1971 году с хитом Im Eighteen, за которым в 1972 году последовали добравшийся до верхних позиций в хит-парадах сингл School’s Out и хит-альбом Billion Dollar Babies (1973), ознаменовавший пик популярности. В 2011 году Alice Cooper была введена в Зал славы рок-н-ролла.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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