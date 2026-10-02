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Stanley Turrentine - Look Out! (8436569193815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stanley Turrentine - Look Out! (8436569193815) виниловая пластинка

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8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 1
8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 2
8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 3
8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 4
8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 1
  • 8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 2
  • 8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 3
  • 8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 4
  • 8436569193815, Виниловая пластинка Turrentine, Stanley, Look Out! - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642329
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Turrentine - Look Out! (8436569193815) виниловая пластинка

Загляните в мир глубокого саксофонового звучания с виниловой пластинкой Stanley Turrentine / Look Out!. Этот альбом - настоящее сокровище для всех любителей джаза и блюза. Стэнли Тарентин - известный джазовый музыкант, чьи выступления всегда поражают своей энергией и талантом. На этой пластинке собраны его лучшие композиции, которые окутывают слушателя атмосферой ночных клубов и джазовых импровизаций. Ощутите вибрацию каждой ноты, каждого аккорда, каждого соло. Звучание саксофона Стэнли Тарентина не оставит вас равнодушными - это настоящее искусство, зовущее вас в свою музыкальную прекрасную вселенную. Купить виниловую пластинку Stanley Turrentine / Look Out! - это открыть для себя новые грани музыкального мастерства и насладиться аутентичным звучанием джаза. Позвольте себе погрузиться в мир глубоких эмоций и открыть для себя уникальное музыкальное путешествие.

Отзывы о товаре Stanley Turrentine - Look Out! (8436569193815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Загляните в мир глубокого саксофонового звучания с виниловой пластинкой Stanley Turrentine / Look Out!. Этот альбом - настоящее сокровище для всех любителей джаза и блюза. Стэнли Тарентин - известный джазовый музыкант, чьи выступления всегда поражают своей энергией и талантом. На этой пластинке собраны его лучшие композиции, которые окутывают слушателя атмосферой ночных клубов и джазовых импровизаций. Ощутите вибрацию каждой ноты, каждого аккорда, каждого соло. Звучание саксофона Стэнли Тарентина не оставит вас равнодушными - это настоящее искусство, зовущее вас в свою музыкальную прекрасную вселенную. Купить виниловую пластинку Stanley Turrentine / Look Out! - это открыть для себя новые грани музыкального мастерства и насладиться аутентичным звучанием джаза. Позвольте себе погрузиться в мир глубоких эмоций и открыть для себя уникальное музыкальное путешествие.
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