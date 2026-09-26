10 Cc - Sheet Music (Coloured Vinyl) (5060384460079) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
Sheet Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 642113
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060384460079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
Sheet Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Wall Street Shuffle, The Worst Band In The World, Hotel, Old Wild Men, Clockwork Creep, Silly Love, Somewhere In Hollywood, Baron Samedi, The Sacro-Lliac, Oh Effendi
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 10 Cc - Sheet Music (Coloured Vinyl) (5060384460079) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Wall Street Shuffle, The Worst Band In The World, Hotel, Old Wild Men, Clockwork Creep, Silly Love, Somewhere In Hollywood, Baron Samedi, The Sacro-Lliac, Oh Effendi
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060384460079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
10 CC
Альбом (сингл)
Sheet Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Wall Street Shuffle, The Worst Band In The World, Hotel, Old Wild Men, Clockwork Creep, Silly Love, Somewhere In Hollywood, Baron Samedi, The Sacro-Lliac, Oh Effendi
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Wall Street Shuffle, The Worst Band In The World, Hotel, Old Wild Men, Clockwork Creep, Silly Love, Somewhere In Hollywood, Baron Samedi, The Sacro-Lliac, Oh Effendi
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
10 Cc - Sheet Music (Coloured Vinyl) (5060384460079) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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