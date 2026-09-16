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Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка

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Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 1
Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 2
Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 3
Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 4
Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 5
Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 6
Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 7
Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Burning Spider
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 1
  • Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 2
  • Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 3
  • Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 4
  • Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 5
  • Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 6
  • Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 7
  • Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[8086996672003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Burning Spider
Жанр
Swing
Трек-лист
The Burning Spider, Step Two, Soul Fever Blues, Everything Of My Heart, My Man, All Grown Up, Mama Talking, State Of The Union, Beauty Mark, Cuba Libre, Black Coffee, The Ride
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка

Новый студийный альбом австрийской группы Parov Stelar. В альбоме использован вокал известных блюзовых артистов Мадди Вотерса и Лайтнинг Хопкинса. Parov Stelar — псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.

Отзывы о товаре Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[8086996672003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Burning Spider
Жанр
Swing
Трек-лист
The Burning Spider, Step Two, Soul Fever Blues, Everything Of My Heart, My Man, All Grown Up, Mama Talking, State Of The Union, Beauty Mark, Cuba Libre, Black Coffee, The Ride
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Новый студийный альбом австрийской группы Parov Stelar. В альбоме использован вокал известных блюзовых артистов Мадди Вотерса и Лайтнинг Хопкинса. Parov Stelar — псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parov Stelar - The Burning Spider (8086996672003) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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