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Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка

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Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 1
Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 2
Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 3
Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 4
Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 5
Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 6
Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 1
  • Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 2
  • Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 3
  • Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 4
  • Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 5
  • Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 6
  • Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753999288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Maybellene, Thirty Days, No Money Down, Roll Over Beethoven, Brown Eyed Handsome Man, Route 66, Come On, Im Talking About You, School Day (Ring! Ring! Goes The Bell), Rock And Roll Music, Sweet Little Sixteen, Reelin And Rockin, Johnny B. Goode, Carol, Run Rudolph Run, Almost Grown, Little Queenie, Memphis, Tennessee, Let It Rock, Bye Bye Johnny, Too Pooped To Pop, No Particular Place To Go, You Never Can Tell, St. Louis Blues, It Wasnt Me, Club Nitty Gritty, Back To Memphis, Louis To Frisco, Tu
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка

Чак Берри, которого часто называют крестным отцом рок-н-ролла, произвел революцию в музыке своим новаторским стилем и повествованием. Его хит 1955 года «Maybellene», в котором он смешал кантри с ритм-н-блюзом, положил начало рок-н-роллу. Талант Берри к написанию песен, предназначенных для подростков, таких как «School Day», «Johnny B. Goode» и «Sweet Little Sixteen», нашел отклик у подростков и затронул темы любви, бунта и музыки. Песня «Johnny B. Goode», которую часто считают автобиографической, содержит одну из самых знаковых гитарных партий в истории и вдохновляет поколения музыкантов. Влияние Берри также распространилось на таких легенд, как The Beatles и The Rolling Stones, которые освещали его творчество, гарантируя, что его наследие продлится до британского вторжения. Несмотря на свою известность, умение Берри рассказывать истории также нашло отклик у более взрослой аудитории, что можно увидеть в таких острых произведениях, как «Мемфис, Теннесси». Его живые выступления оставались захватывающими, кульминацией которых стал мировой хит «My Ding-A-Ling» в 1972 году. Спустя семь десятилетий карьера Берри завершилась выпуском последнего альбома «Chuck», выпущенного посмертно в 2017 году. Знаменитый автор песен, гитарист и исполнитель, влияние Берри на рок-н-ролл остается неизмеримым. Сборник «Chuck Berry — Collected» демонстрирует его новаторские работы, которые закрепили за ним статус музыкальной легенды, и включает в себя недавно написанные аннотации.

Отзывы о товаре Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753999288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Maybellene, Thirty Days, No Money Down, Roll Over Beethoven, Brown Eyed Handsome Man, Route 66, Come On, Im Talking About You, School Day (Ring! Ring! Goes The Bell), Rock And Roll Music, Sweet Little Sixteen, Reelin And Rockin, Johnny B. Goode, Carol, Run Rudolph Run, Almost Grown, Little Queenie, Memphis, Tennessee, Let It Rock, Bye Bye Johnny, Too Pooped To Pop, No Particular Place To Go, You Never Can Tell, St. Louis Blues, It Wasnt Me, Club Nitty Gritty, Back To Memphis, Louis To Frisco, Tu
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Германия
Описание
Чак Берри, которого часто называют крестным отцом рок-н-ролла, произвел революцию в музыке своим новаторским стилем и повествованием. Его хит 1955 года «Maybellene», в котором он смешал кантри с ритм-н-блюзом, положил начало рок-н-роллу. Талант Берри к написанию песен, предназначенных для подростков, таких как «School Day», «Johnny B. Goode» и «Sweet Little Sixteen», нашел отклик у подростков и затронул темы любви, бунта и музыки. Песня «Johnny B. Goode», которую часто считают автобиографической, содержит одну из самых знаковых гитарных партий в истории и вдохновляет поколения музыкантов. Влияние Берри также распространилось на таких легенд, как The Beatles и The Rolling Stones, которые освещали его творчество, гарантируя, что его наследие продлится до британского вторжения. Несмотря на свою известность, умение Берри рассказывать истории также нашло отклик у более взрослой аудитории, что можно увидеть в таких острых произведениях, как «Мемфис, Теннесси». Его живые выступления оставались захватывающими, кульминацией которых стал мировой хит «My Ding-A-Ling» в 1972 году. Спустя семь десятилетий карьера Берри завершилась выпуском последнего альбома «Chuck», выпущенного посмертно в 2017 году. Знаменитый автор песен, гитарист и исполнитель, влияние Берри на рок-н-ролл остается неизмеримым. Сборник «Chuck Berry — Collected» демонстрирует его новаторские работы, которые закрепили за ним статус музыкальной легенды, и включает в себя недавно написанные аннотации.
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Доставка
Отзывы


Chuck Berry - Collected (0600753999288) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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