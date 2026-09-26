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5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка

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5060397602244, Виниловая пластинка King, Albert, I Get Evil - фото 1
5060397602244, Виниловая пластинка King, Albert, I Get Evil - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5060397602244, Виниловая пластинка King, Albert, I Get Evil - фото 1
  • 5060397602244, Виниловая пластинка King, Albert, I Get Evil - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642111
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка

Коллекция ранних записей знаменитого американского блюзового певца, гитариста и автора песен, Альберта Кинга.. Пионер электрик-блюза Альберт Кинг не только повлиял на таких американских гитаристов, как Роберт Крей и Стиви Рэй Вон, с которыми он играл в последующие годы, но и оставил неизгладимый след в Британии. Эрик Клэптон эпохи Cream, в частности, был одним из первых приверженцев до того, как Альберт ступил на землю Великобритании, в то время как Гэри Мур, который без зазрения совести воспринял его реплики от Клэптона, позже разделил сцену с Кингом в его период «Still Got The Blues». Наслаждайтесь его самыми ранними записями в том виде, в каком их обнаружили бы все его знаменитые поклонники - на виниле!

Отзывы о товаре 5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Коллекция ранних записей знаменитого американского блюзового певца, гитариста и автора песен, Альберта Кинга.. Пионер электрик-блюза Альберт Кинг не только повлиял на таких американских гитаристов, как Роберт Крей и Стиви Рэй Вон, с которыми он играл в последующие годы, но и оставил неизгладимый след в Британии. Эрик Клэптон эпохи Cream, в частности, был одним из первых приверженцев до того, как Альберт ступил на землю Великобритании, в то время как Гэри Мур, который без зазрения совести воспринял его реплики от Клэптона, позже разделил сцену с Кингом в его период «Still Got The Blues». Наслаждайтесь его самыми ранними записями в том виде, в каком их обнаружили бы все его знаменитые поклонники - на виниле!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка - стоимость товара 3490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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