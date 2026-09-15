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Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка

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Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 1
Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 2
Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 3
Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 4
Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 5
Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Gerardo Frisina
Альбом (сингл)
Join The Dance
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 3
  • Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 4
  • Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 5
  • Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Groove Attack, Schema Records
Barcode
[8018344114521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Gerardo Frisina
Альбом (сингл)
Join The Dance
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Tata Somba, Will You Walk A Little Faster, Joy Shout, Waltz For Emily, One More Swing, Titoro, Mille E Una Notte, High Hat, Im Gonna Go Fishin, Another Waltz, Bubbly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tata Somba, Will You Walk A Little Faster, Joy Shout, Waltz For Emily, One More Swing, Titoro, Mille E Una Notte, High Hat, Im Gonna Go Fishin, Another Waltz, Bubbly

Отзывы о товаре Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Groove Attack, Schema Records
Barcode
[8018344114521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Gerardo Frisina
Альбом (сингл)
Join The Dance
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Tata Somba, Will You Walk A Little Faster, Joy Shout, Waltz For Emily, One More Swing, Titoro, Mille E Una Notte, High Hat, Im Gonna Go Fishin, Another Waltz, Bubbly
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tata Somba, Will You Walk A Little Faster, Joy Shout, Waltz For Emily, One More Swing, Titoro, Mille E Una Notte, High Hat, Im Gonna Go Fishin, Another Waltz, Bubbly
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gerardo Frisina - Join Dance (8018344114521) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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