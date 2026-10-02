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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue

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Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 1
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 2
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 3
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 4
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 5
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 6
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 7
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 8
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 9
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 10
Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 3
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 4
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 5
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 6
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 7
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 8
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 9
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 10
  • Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641996
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
380

Описание товара Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue

Легкость, комфорт и отличный звук. С беспроводными наушниками JBL Tune 670NC с адаптивным шумоподавлением у вас есть все три. Благодаря до 70 часов автономной работы JBL Tune 670NC прослужит вам всю неделю без необходимости подзарядки. А если вам нужна быстрая подзарядка, за 5 минут вы получите дополнительные 3 часа музыки или просто подключите съемный кабель для наушников, чтобы продолжить музыку. JBL Tune 670NC подключается к двум устройствам Bluetooth одновременно, поэтому вы никогда не пропустите звонок во время просмотра фильма на планшете. С помощью бесплатного приложения JBL Headphones вы можете настроить звук по своему вкусу. А голосовые подсказки на вашем языке помогут вам разобраться в функциях. Управляйте своими звонками и голосовым помощником без проблем прямо со своего телефона и используйте VoiceAware, чтобы слышать себя, когда вы говорите. Все это плюс вы можете выбрать цвет, который лучше всего передает вашу атмосферу. Адаптивное шумоподавление с помощью Smart Ambient Адаптивное шумоподавление означает отсутствие отвлекающих факторов, когда пришло время сосредоточиться на учебе или расслабиться. А если вы хотите слышать окружающий мир, не снимая наушников, Ambient Aware и TalkThru сделают звуки вашего окружения или голоса более четкими. Эти режимы управления окружающим звуком легко активировать через приложение JBL Headphones. Bluetooth 5.3 с аудио LE () Передавайте высококачественный звук JBL Pure Bass по беспроводной сети со своего смартфона с помощью новейшей технологии Bluetooth. Оптимизируйте работу Bluetooth с помощью функции Smart Audio &amp;amp;amp; Video в приложении JBL Headphones, выбрав режимы «Аудио» (для наилучшего качества звука) или «Видео» (для оптимального вывода видео и игр). () Доступно через OTA-обновление позднее. Звук JBL Pure Bass Наушники JBL Tune 670NC оснащены знаменитым звуком JBL Pure Bass — тем же, что используется на самых известных музыкальных площадках по всему миру.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCBLU) Blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Описание
Легкость, комфорт и отличный звук. С беспроводными наушниками JBL Tune 670NC с адаптивным шумоподавлением у вас есть все три. Благодаря до 70 часов автономной работы JBL Tune 670NC прослужит вам всю неделю без необходимости подзарядки. А если вам нужна быстрая подзарядка, за 5 минут вы получите дополнительные 3 часа музыки или просто подключите съемный кабель для наушников, чтобы продолжить музыку. JBL Tune 670NC подключается к двум устройствам Bluetooth одновременно, поэтому вы никогда не пропустите звонок во время просмотра фильма на планшете. С помощью бесплатного приложения JBL Headphones вы можете настроить звук по своему вкусу. А голосовые подсказки на вашем языке помогут вам разобраться в функциях. Управляйте своими звонками и голосовым помощником без проблем прямо со своего телефона и используйте VoiceAware, чтобы слышать себя, когда вы говорите. Все это плюс вы можете выбрать цвет, который лучше всего передает вашу атмосферу. Адаптивное шумоподавление с помощью Smart Ambient Адаптивное шумоподавление означает отсутствие отвлекающих факторов, когда пришло время сосредоточиться на учебе или расслабиться. А если вы хотите слышать окружающий мир, не снимая наушников, Ambient Aware и TalkThru сделают звуки вашего окружения или голоса более четкими. Эти режимы управления окружающим звуком легко активировать через приложение JBL Headphones. Bluetooth 5.3 с аудио LE () Передавайте высококачественный звук JBL Pure Bass по беспроводной сети со своего смартфона с помощью новейшей технологии Bluetooth. Оптимизируйте работу Bluetooth с помощью функции Smart Audio &amp;amp;amp; Video в приложении JBL Headphones, выбрав режимы «Аудио» (для наилучшего качества звука) или «Видео» (для оптимального вывода видео и игр). () Доступно через OTA-обновление позднее. Звук JBL Pure Bass Наушники JBL Tune 670NC оснащены знаменитым звуком JBL Pure Bass — тем же, что используется на самых известных музыкальных площадках по всему миру.
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