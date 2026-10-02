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SSD Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)

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Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5&quot; (PCPS004T2) - фото 1
Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5&quot; (PCPS004T2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
4096
  • Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5&quot; (PCPS004T2) - фото 1
  • Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5&quot; (PCPS004T2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641616
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Характеристики

Бренд
PC pet
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
4096
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
67

Описание товара Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)

Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)

Отзывы о товаре Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)




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Характеристики
Бренд
PC pet
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
4096
Описание
Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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