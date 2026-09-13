Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M)
Создайте новую игровую систему или рабочую станцию с помощью передового твердотельного накопителя PCIe Gen 5, предлагающего молниеносную скорость до 14 900 МБ/с для таких ресурсоемких задач, как высокоуровневые игры, создание профессионального контента и приложения на базе ИИ. В твердотельных накопителях WD_BLACK SN8100 NVMe, которые являются лидерами отрасли среди устройств с интерфейсом PCIe Gen 5 в сфере энергоэффективности, используется передовая технология TLC 3D CBA NAND, обеспечивающая быстродействие и надежность, а профиль низкого энергопотребления позволяет вашей системе работать стабильно. Новый интегрированный радиатор отличается фирменным дизайном WD_BLACK и настраиваемой RGB-подсветкой. Благодаря анодированному алюминию, двойным прокладкам TIM и изящному низкопрофильному дизайну, он поддерживает температуру в норме благодаря превосходной конструкции системы пассивного охлаждения — шумные вентиляторы или дополнительные шнуры питания не требуются. Этот твердотельный накопитель с объемом памяти до 4 ТБ и рядом мощных функций — оптимальное решение для требовательных пользователей.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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