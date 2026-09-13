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SSD Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E)

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Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 5
Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 6
Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление, Вт
7.5
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 5
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 6
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723412
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление, Вт
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E)

WD Blue SN5000 NVMe™ SSD — накопитель нового поколения, предназначенный для создателей контента и профессионалов. Поддержка искусственного интеллекта и ускорение рабочего процесса благодаря технологиям NVMe™, PCIe® Gen 4, и Western Digital nCache™ 4.0. Кроме того, вы можете не ограничивать себя в творчестве благодаря емкости до 4 ТБ1. Независимо от того, как организован ваш творческий процесс, твердотельные накопители WD Blue SN5000 NVMe™ SSD облегчают каждый шаг и сокращают время между разработкой идеи и воплощением творческого замысла.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5500
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление, Вт
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
WD Blue SN5000 NVMe™ SSD — накопитель нового поколения, предназначенный для создателей контента и профессионалов. Поддержка искусственного интеллекта и ускорение рабочего процесса благодаря технологиям NVMe™, PCIe® Gen 4, и Western Digital nCache™ 4.0. Кроме того, вы можете не ограничивать себя в творчестве благодаря емкости до 4 ТБ1. Независимо от того, как организован ваш творческий процесс, твердотельные накопители WD Blue SN5000 NVMe™ SSD облегчают каждый шаг и сокращают время между разработкой идеи и воплощением творческого замысла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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