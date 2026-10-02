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SSD Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 5400 RO 960GB (4XB7A82260) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 5400 RO 960GB (4XB7A82260)

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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 5400 RO 960GB (4XB7A82260)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
2628
Энергопотребление
3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641281
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
10
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
2628
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
170

Описание товара Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 5400 RO 960GB (4XB7A82260)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 5400 RO 960GB (4XB7A82260)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
10
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
2628
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.1
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.


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Доставка
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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 5400 RO 960GB (4XB7A82260) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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