Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLACK (УралGAGARINGR007BLACK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638683
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика
32
Диаметр НЧ-динамика
96
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
374 x 164 x 194 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х17
Вес, кг.
3
Описание товара Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLACK (УралGAGARINGR007BLACK)
Портативная акустическая система УРАЛ Гагарин ГР-007 - инновационный продукт, разработанный компанией УРАЛ и названный в честь первого человека, совершившего полет в космос - Ю.А. Гагарина. Наши русские инженеры разработали программное обеспечение, обеспечивающее идеальное звучание в любых условиях. Кроме того, мы активно работали над демпфированием акустических систем и подбором оптимальных вариантов защиты, чтобы обеспечить максимально чистый и качественный звук. Серия мобильных колонок "Гагарин" - звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Стильный и динамичный дизайн колонки.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика
32
Диаметр НЧ-динамика
96
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
374 x 164 x 194 мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустическая система УРАЛ Гагарин ГР-007 - инновационный продукт, разработанный компанией УРАЛ и названный в честь первого человека, совершившего полет в космос - Ю.А. Гагарина. Наши русские инженеры разработали программное обеспечение, обеспечивающее идеальное звучание в любых условиях. Кроме того, мы активно работали над демпфированием акустических систем и подбором оптимальных вариантов защиты, чтобы обеспечить максимально чистый и качественный звук. Серия мобильных колонок "Гагарин" - звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Стильный и динамичный дизайн колонки.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Урал GAGARIN GR-007 BLACK (УралGAGARINGR007BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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