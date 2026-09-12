Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж
Пришло время жить громко! Портативная водонепроницаемая колонка JBL Xtreme 4 обеспечивает массивный звук JBL Pro высокого уровня с потрясающей динамикой даже на максимальной громкости благодаря двум мощным низкочастотным динамикам и двум высокочастотным динамикам. Пассивные излучатели JBL с двойной накачкой обеспечивают более глубокие басы, которые волнуют вас. Хотите вынести свою музыку на улицуx Удобный плечевой ремень облегчает задачу, а прочные резиновые бамперы и класс водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP67 означают, что внезапный ливень или погружение в озеро не помешают веселью. Когда придет время создать еще более впечатляющее звучание, подключите два Xtreme 4 для стереозвучания. Или на следующей вечеринке используйте Auracast для подключения Xtreme 4 к любой совместимой портативной колонке JBL, чтобы ваши друзья, отдыхающие у бассейна, слушали тот же плейлист, что и те, кто болтает в помещении. 24 часа игры и удобный блок питания для вашего устройства означают, что вам не придется заряжать его до утра. И все это, а также сделано из переработанного пластика и переработанной ткани. JBL Xtreme 4 принесет с собой захватывающий звук повсюду.
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