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Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж

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Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 1
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 2
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 3
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 4
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 5
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 6
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 7
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 8
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 9
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 10
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 11
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 12
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 13
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 14
Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
70
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 1
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 2
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 3
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 4
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 5
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 6
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 7
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 8
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 9
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 10
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 11
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 12
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 13
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 14
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666547
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
управление со смартфона
Мощность, Вт
70
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
297x149x 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х17
Вес, кг.
2.3

Описание товара Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж

Пришло время жить громко! Портативная водонепроницаемая колонка JBL Xtreme 4 обеспечивает массивный звук JBL Pro высокого уровня с потрясающей динамикой даже на максимальной громкости благодаря двум мощным низкочастотным динамикам и двум высокочастотным динамикам. Пассивные излучатели JBL с двойной накачкой обеспечивают более глубокие басы, которые волнуют вас. Хотите вынести свою музыку на улицуx Удобный плечевой ремень облегчает задачу, а прочные резиновые бамперы и класс водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP67 означают, что внезапный ливень или погружение в озеро не помешают веселью. Когда придет время создать еще более впечатляющее звучание, подключите два Xtreme 4 для стереозвучания. Или на следующей вечеринке используйте Auracast для подключения Xtreme 4 к любой совместимой портативной колонке JBL, чтобы ваши друзья, отдыхающие у бассейна, слушали тот же плейлист, что и те, кто болтает в помещении. 24 часа игры и удобный блок питания для вашего устройства означают, что вам не придется заряжать его до утра. И все это, а также сделано из переработанного пластика и переработанной ткани. JBL Xtreme 4 принесет с собой захватывающий звук повсюду.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL XTREME 4 камуфляж




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
управление со смартфона
Мощность, Вт
70
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
297x149x 4
Страна производитель
Китай
Описание
Пришло время жить громко! Портативная водонепроницаемая колонка JBL Xtreme 4 обеспечивает массивный звук JBL Pro высокого уровня с потрясающей динамикой даже на максимальной громкости благодаря двум мощным низкочастотным динамикам и двум высокочастотным динамикам. Пассивные излучатели JBL с двойной накачкой обеспечивают более глубокие басы, которые волнуют вас. Хотите вынести свою музыку на улицуx Удобный плечевой ремень облегчает задачу, а прочные резиновые бамперы и класс водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP67 означают, что внезапный ливень или погружение в озеро не помешают веселью. Когда придет время создать еще более впечатляющее звучание, подключите два Xtreme 4 для стереозвучания. Или на следующей вечеринке используйте Auracast для подключения Xtreme 4 к любой совместимой портативной колонке JBL, чтобы ваши друзья, отдыхающие у бассейна, слушали тот же плейлист, что и те, кто болтает в помещении. 24 часа игры и удобный блок питания для вашего устройства означают, что вам не придется заряжать его до утра. И все это, а также сделано из переработанного пластика и переработанной ткани. JBL Xtreme 4 принесет с собой захватывающий звук повсюду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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