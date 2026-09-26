Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка
Speak Now - третий альбом американской певицы Тейлор Свифт, выпущенный в 2010 году. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 сразу на первом месте, разошедшись за первую неделю продаж рекордным для 2010 года тиражом в 1 047 000 экземпляров. Все 14 песен с этого альбома вошли в сингловый хит-парад Billboard Hot 100, а основной хит Mine достиг в нём третьего места. Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий Грэмми, пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год она продала 40 млн альбомов по всему миру. В январе 2010 года Nielsen SoundScan назвал её наиболее успешным цифровым исполнителем в истории музыки.
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