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Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 9
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 9
  • Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Machine
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка

Speak Now - третий альбом американской певицы Тейлор Свифт, выпущенный в 2010 году. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 сразу на первом месте, разошедшись за первую неделю продаж рекордным для 2010 года тиражом в 1 047 000 экземпляров. Все 14 песен с этого альбома вошли в сингловый хит-парад Billboard Hot 100, а основной хит Mine достиг в нём третьего места. Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий Грэмми, пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год она продала 40 млн альбомов по всему миру. В январе 2010 года Nielsen SoundScan назвал её наиболее успешным цифровым исполнителем в истории музыки.

Отзывы о товаре Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Machine
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Speak Now - третий альбом американской певицы Тейлор Свифт, выпущенный в 2010 году. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 сразу на первом месте, разошедшись за первую неделю продаж рекордным для 2010 года тиражом в 1 047 000 экземпляров. Все 14 песен с этого альбома вошли в сингловый хит-парад Billboard Hot 100, а основной хит Mine достиг в нём третьего места. Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий Грэмми, пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год она продала 40 млн альбомов по всему миру. В январе 2010 года Nielsen SoundScan назвал её наиболее успешным цифровым исполнителем в истории музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Speak Now (0843930004003) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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