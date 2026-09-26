Britney Spears - In The Zone (coloured) (0196587791612) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
In The Zone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636607
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JIVE Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
In The Zone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Britney Spears - In The Zone (coloured) (0196587791612) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Me Against The Music, (I Got That) Boom Boom, Showdown, Breathe On Me, Early Mornin, Toxic, Outrageous, Touch Of My Hand, The Hook Up, Shadow, Brand Girl, Everytime, Me Against The Music (Rishi Richs Desi Kulcha Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JIVE Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
In The Zone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Me Against The Music, (I Got That) Boom Boom, Showdown, Breathe On Me, Early Mornin, Toxic, Outrageous, Touch Of My Hand, The Hook Up, Shadow, Brand Girl, Everytime, Me Against The Music (Rishi Richs Desi Kulcha Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Britney Spears - In The Zone (coloured) (0196587791612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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