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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809)

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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 1
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 2
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 3
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 4
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 5
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 6
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 7
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 8
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 9
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 10
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 11
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 12
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 13
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 14
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 15
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 16
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 17
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 18
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 19
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 1
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 2
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 3
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 4
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 5
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 6
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 7
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 8
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 9
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 10
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 11
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 12
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 13
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 14
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 15
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 16
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 17
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 18
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 19
  • Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635335
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231x490x474
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х32
Вес, кг.
10.3

Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809)

Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится к среднеразмерным устройствам, которые позволяют уместить внутри все необходимое для создания игровой «машины». При этом производитель оснастил его мощным иллюминационным эффектом. Вентилируемая передняя панель способствует оптимальному воздухообмену, чтобы компоненты системы не нагревались. Для дополнительного охлаждения внутри можно расположить до 4 вентиляторов. К особенностям корпуса MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится наличие пылевого фильтра, возможности управления подсветкой снаружи при помощи кнопки.

Отзывы о товаре Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231x490x474
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится к среднеразмерным устройствам, которые позволяют уместить внутри все необходимое для создания игровой «машины». При этом производитель оснастил его мощным иллюминационным эффектом. Вентилируемая передняя панель способствует оптимальному воздухообмену, чтобы компоненты системы не нагревались. Для дополнительного охлаждения внутри можно расположить до 4 вентиляторов. К особенностям корпуса MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится наличие пылевого фильтра, возможности управления подсветкой снаружи при помощи кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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