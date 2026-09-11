Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00)
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow [CA-1P6-00M6WN-00] украсит любое помещение. Дизайн модели выполнен в белом цвете. Адресуемая RGB подсветка выглядит завораживающе даже при свете дня. Крупное боковое окно позволит вам любоваться компонентами ПК без ограничений. В комплект входят 2 сменные фронтальные панели – прозрачная и металлическая с перфорацией. Корпус Thermaltake View 300 MX Snow [CA-1P6-00M6WN-00] вместителен: его размеры составляют 506x230x505 мм. Модель рассчитана на сборку мощного компьютера, в том числе игрового. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Длина совместимых видеокарт ограничена внушительными 400 мм. Выбор мощного игрового видеоадаптера не будет сложным. Не составит труда подобрать и кулер процессора: его высота может достигать 175 мм. Корпус надежно защищает компьютер от перегрева. В наличии пара 200-миллиметровых фронтальных вентиляторов и задний вентилятор формата 120 мм. Одно из преимуществ корпуса – эргономичная панель ввода/вывода. Она расположена под углом 45° к основанию.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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