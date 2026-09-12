Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667017
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Описание товара Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00)
Корпус LIAN LI Lancool 216RX с типоразмером Mid-Tower позволяет устанавливать до 9 кулеров или СЖО с радиатором 36 см. Металлические решетки на стенках улучшают воздухообмен и эффективность охлаждения компонентов ПК. Модель идет в комплекте с 3 кулерами с яркой подсветкой. Вы можете перемещать панель ввода-ввода сверху на боковую грань корпуса. LIAN LI Lancool 216RX оснащен стеклянной боковой панелью для удобного обзора и съемным верхним кронштейном для легкой установки компонентов. Конструкция оставляет достаточно места для вертикального размещения плат с разными форм-факторами, видеокарты длиной 39.2 см, установки модулей в 7 свободных слотов расширения. Вы можете использовать одновременно 6 накопителей 2.5” и 2 жестких диска 3.5”.
Корпус LIAN LI Lancool 216RX с типоразмером Mid-Tower позволяет устанавливать до 9 кулеров или СЖО с радиатором 36 см. Металлические решетки на стенках улучшают воздухообмен и эффективность охлаждения компонентов ПК. Модель идет в комплекте с 3 кулерами с яркой подсветкой. Вы можете перемещать панель ввода-ввода сверху на боковую грань корпуса. LIAN LI Lancool 216RX оснащен стеклянной боковой панелью для удобного обзора и съемным верхним кронштейном для легкой установки компонентов. Конструкция оставляет достаточно места для вертикального размещения плат с разными форм-факторами, видеокарты длиной 39.2 см, установки модулей в 7 свободных слотов расширения. Вы можете использовать одновременно 6 накопителей 2.5” и 2 жестких диска 3.5”.
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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