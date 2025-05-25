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Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL)

2 Отзывы
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Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) - фото 1
Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) - фото 2
Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) - фото 3
Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B250
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) - фото 1
  • Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) - фото 2
  • Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) - фото 3
  • Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634457
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
19
Высота, см
29.4
Чипсет
Intel B250
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
2666 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
11
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0 (9 pin) x2
Размеры в упаковке, см
38х35х10
Вес, г.
500

Описание товара Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL)

Материнская плата AFOX AFB250-BTC12EX выполнена полноразмерном форм-факторе, при этом отличается нестандартными размерами 294x190 мм. Данная модель основана на чипсете Intel B250 обладает свойствами надежной основы для сборки производительной рабочей станции. оснащение платы входят слота под оперативную память, 11 слотов PCI-E x1, порта SATA. Помимо этого, плате реализован широкий набор портов разъемов для организации подключения периферийных устройств. Доступ сети Интернет по проводному соединению осуществляется посредством порта LAN 100 Мбит/с. Надежные компоненты 5-фазная подсистема питания гарантируют стабильность на протяжении длительной эксплуатации AFOX AFB250-BTC12EX.



Теги товара: atx

Отзывы о товаре Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает только при загрузки меню материнки и через секунд 20 рабочей стол может это только у меня атак все полностью работает
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Оскар

Достоинства:


Комментарий:
По упаковке материнка новая. Работает отлично, но материнка для ферм, сразу включается при подаче напряжения. Установка только UEFI с UEFI. Биос 2021г. Продавец на вопросы не отвечает. Упаковка с сильной вмятиной.



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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
19
Высота, см
29.4
Чипсет
Intel B250
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Развернуть
Максимальная частота памяти
2666 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
11
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0 (9 pin) x2
Описание
Материнская плата AFOX AFB250-BTC12EX выполнена полноразмерном форм-факторе, при этом отличается нестандартными размерами 294x190 мм. Данная модель основана на чипсете Intel B250 обладает свойствами надежной основы для сборки производительной рабочей станции. оснащение платы входят слота под оперативную память, 11 слотов PCI-E x1, порта SATA. Помимо этого, плате реализован широкий набор портов разъемов для организации подключения периферийных устройств. Доступ сети Интернет по проводному соединению осуществляется посредством порта LAN 100 Мбит/с. Надежные компоненты 5-фазная подсистема питания гарантируют стабильность на протяжении длительной эксплуатации AFOX AFB250-BTC12EX.


Теги товара: atx
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает только при загрузки меню материнки и через секунд 20 рабочей стол может это только у меня атак все полностью работает
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Оскар

Достоинства:


Комментарий:
По упаковке материнка новая. Работает отлично, но материнка для ферм, сразу включается при подаче напряжения. Установка только UEFI с UEFI. Биос 2021г. Продавец на вопросы не отвечает. Упаковка с сильной вмятиной.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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