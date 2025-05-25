Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL)
Материнская плата AFOX AFB250-BTC12EX выполнена полноразмерном форм-факторе, при этом отличается нестандартными размерами 294x190 мм. Данная модель основана на чипсете Intel B250 обладает свойствами надежной основы для сборки производительной рабочей станции. оснащение платы входят слота под оперативную память, 11 слотов PCI-E x1, порта SATA. Помимо этого, плате реализован широкий набор портов разъемов для организации подключения периферийных устройств. Доступ сети Интернет по проводному соединению осуществляется посредством порта LAN 100 Мбит/с. Надежные компоненты 5-фазная подсистема питания гарантируют стабильность на протяжении длительной эксплуатации AFOX AFB250-BTC12EX.
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Теги товара: atx
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: atx
Достоинства:
Комментарий:
работает только при загрузки меню материнки и через секунд 20 рабочей стол может это только у меня атак все полностью работает
Достоинства:
Комментарий:
По упаковке материнка новая. Работает отлично, но материнка для ферм, сразу включается при подаче напряжения. Установка только UEFI с UEFI. Биос 2021г. Продавец на вопросы не отвечает. Упаковка с сильной вмятиной.
Отзывы о товаре Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL)
Достоинства:
Комментарий:
работает только при загрузки меню материнки и через секунд 20 рабочей стол может это только у меня атак все полностью работает
Достоинства:
Комментарий:
По упаковке материнка новая. Работает отлично, но материнка для ферм, сразу включается при подаче напряжения. Установка только UEFI с UEFI. Биос 2021г. Продавец на вопросы не отвечает. Упаковка с сильной вмятиной.