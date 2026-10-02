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Материнская плата Biostar B550MX/E PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Biostar B550MX/E PRO

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Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 1
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 2
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 3
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 4
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 5
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 6
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 7
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 8
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 9
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 10
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 11
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 12
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 13
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 14
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 15
Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 1
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 2
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 3
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 4
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 5
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 6
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 7
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 8
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 9
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 10
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 11
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 12
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 13
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 14
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 15
  • Материнская плата Biostar B550MX/E PRO - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634360
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4933 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х29х28
Вес, кг.
1.02

Описание товара Материнская плата Biostar B550MX/E PRO

Материнская плата Biostar — это высокопроизводительное устройство, предназначенное для сборки мощных компьютерных систем. Она оснащена всеми необходимыми характеристиками для создания надежной и быстрой машины. Форм-фактор mATX обеспечивает компактные размеры платы, что позволяет использовать её в различных корпусах с ограниченным пространством. Плата имеет размеры 24,4 см в высоту и 24,4 см в ширину, что делает её подходящей для большинства стандартных системных блоков. Данная материнская плата работает с памятью типа DDR4 и поддерживает установку до 4 модулей оперативной памяти формата DIMM. Максимальный объём памяти, который можно установить, составляет 128 ГБ, при этом частота может достигать 4933 МГц, что позволяет добиться высокой скорости передачи данных. Biostar оснащена современным чипсетом AMD B550 и поддерживает процессоры с сокетом AM4, что даёт возможность использования последних моделей процессоров AMD. Поддержка PCI Express версии 4.0 обеспечивает увеличение пропускной способности слотов PCI-E, что особенно важно для видеокарт и твердотельных накопителей нового поколения. На материнской плате присутствует один слот PCI-E x1 для подключения дополнительных карт расширения. Несмотря на отсутствие встроенного процессора и Wi-Fi модуля, Biostar предлагает высококачественную аудиосхему 7.1, которая обеспечит отличный звук при просмотре фильмов или во время игр. Плата не поддерживает многокартные конфигурации SLI/CrossFire, что следует учитывать при планировании системы. Тем не менее, это устройство предлагает оптимальное соотношение цены и производительности, становясь отличным выбором для создания персональных и офисных компьютеров с высокой производительностью.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar B550MX/E PRO




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4933 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Biostar — это высокопроизводительное устройство, предназначенное для сборки мощных компьютерных систем. Она оснащена всеми необходимыми характеристиками для создания надежной и быстрой машины. Форм-фактор mATX обеспечивает компактные размеры платы, что позволяет использовать её в различных корпусах с ограниченным пространством. Плата имеет размеры 24,4 см в высоту и 24,4 см в ширину, что делает её подходящей для большинства стандартных системных блоков. Данная материнская плата работает с памятью типа DDR4 и поддерживает установку до 4 модулей оперативной памяти формата DIMM. Максимальный объём памяти, который можно установить, составляет 128 ГБ, при этом частота может достигать 4933 МГц, что позволяет добиться высокой скорости передачи данных. Biostar оснащена современным чипсетом AMD B550 и поддерживает процессоры с сокетом AM4, что даёт возможность использования последних моделей процессоров AMD. Поддержка PCI Express версии 4.0 обеспечивает увеличение пропускной способности слотов PCI-E, что особенно важно для видеокарт и твердотельных накопителей нового поколения. На материнской плате присутствует один слот PCI-E x1 для подключения дополнительных карт расширения. Несмотря на отсутствие встроенного процессора и Wi-Fi модуля, Biostar предлагает высококачественную аудиосхему 7.1, которая обеспечит отличный звук при просмотре фильмов или во время игр. Плата не поддерживает многокартные конфигурации SLI/CrossFire, что следует учитывать при планировании системы. Тем не менее, это устройство предлагает оптимальное соотношение цены и производительности, становясь отличным выбором для создания персональных и офисных компьютеров с высокой производительностью.


Теги товара: micro-atx, с m.2
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Отзывы


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