Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние, 634147
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет крепления;
Количество ламп
5
Материал основания
металл
Стиль
прованс
Тип светильника
люстра
Цвет каркаса
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 064 руб.
В наличии
Код товара: 634147
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 064 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет крепления;
Количество ламп
5
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип светильника
люстра
Цвет каркаса
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х25
Вес, кг.
1.15
Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектация: основание люстры, пять плафонов;
Причина уценки: нет крепления;
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, 4 рожка
Теги товара: В спальню, В зал, Для кафе, В стиле Прованс, 5 рожковые, Для веранды, Стеклянные, Белые, Из металла, Плетеные, На штанге, со стеклянными плафонами
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 270 руб. 2 975 руб.318 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт
-
В наличииЦена 2 100 руб. 5 526 руб.525 руб. в СплитЛюстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK
-
В наличииЦена 3 520 руб. 9 685 руб.880 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 5 120 руб. 13 385 руб.1280 руб. в СплитЛюстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт
-
В наличииЦена 7 650 руб. 19 800 руб.1913 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 11 520 руб. 30 020 руб.2880 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 13 860 руб. 30 547 руб.3465 руб. в СплитЛюстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный
-
В наличииЦена 15 300 руб. 26 880 руб.3825 руб. в СплитСветильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет крепления;
Количество ламп
5
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип светильника
люстра
Цвет каркаса
белый
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектация: основание люстры, пять плафонов;
Причина уценки: нет крепления;
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, 4 рожка
Теги товара: В спальню, В зал, Для кафе, В стиле Прованс, 5 рожковые, Для веранды, Стеклянные, Белые, Из металла, Плетеные, На штанге, со стеклянными плафонами
Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - купить по цене 1064 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние