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Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт

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Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
хрусталь
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
серый
Ширина, см
42.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
11 520 руб.  30 020 руб. 
Начислим 327 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 309253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт
11 520 руб. -62%
30 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
107.5
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Стиль
хрусталь
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
серый
Ширина, см
42.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х16
Вес, кг.
4.3

Описание товара Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт

Подвесная люстра V5329-9/6S от российской фабрики Vitaluce станет прекрасным источником основного света в гостиной, спальне, кухне, кабинете, выполненных в классическом стиле. Хрустальная люстра поддерживает установку диммера. Модель с 1 декоративным плафоном имеет 6 лампочек с цоколем E14 (6xE14) с общей максимальной мощностью 240W и напряжением 220V, площадь освещения составит до 12 кв. м. Люстра имеет цветовую температуру 2400-2800K. Материал изготовления арматуры - металл. Подвесная люстра устанавливается на металлический крюк

Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
107.5
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Стиль
хрусталь
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
серый
Ширина, см
42.5
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Страна производитель
Китай
Описание
Подвесная люстра V5329-9/6S от российской фабрики Vitaluce станет прекрасным источником основного света в гостиной, спальне, кухне, кабинете, выполненных в классическом стиле. Хрустальная люстра поддерживает установку диммера. Модель с 1 декоративным плафоном имеет 6 лампочек с цоколем E14 (6xE14) с общей максимальной мощностью 240W и напряжением 220V, площадь освещения составит до 12 кв. м. Люстра имеет цветовую температуру 2400-2800K. Материал изготовления арматуры - металл. Подвесная люстра устанавливается на металлический крюк
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт - по цене 11520 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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