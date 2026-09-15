Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт
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Характеристики
Описание товара Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт
Люстра VITALUCE — это элегантное и стильное решение для вашего интерьера, выполненное в популярном стиле лофт. Она станет идеальным акцентом, придающим пространству современный, индустриальный шарм. Конструкция люстры выполнена с использованием прочных и надежных материалов. Ее каркас изготовлен из черного металла, что подчеркивает стиль минимализма и обеспечивает долговечность. Плафон также выполнен из металла, что добавляет общую изысканность и строгость в дизайн. Люстра предназначена для установки на потолок и обладает компактными размерами: высота составляет 32 см, а ширина — 15 см, что делает ее идеальной для помещений с различной площадью и высотой потолков. Общий вес люстры — всего 0,45 кг, что облегчает монтаж и демонтаж. Люстра рассчитана на одну лампу с цоколем типа E27, поддерживающую максимальную мощность до 60 Вт. Это позволяет создать достаточный уровень освещения для комфортного времяпрепровождения в любой комнате — будь то гостиная, спальня или кухня. Люстра VITALUCE объединяет в себе изысканность и функциональность, делая ее незаменимой частью вашего интерьера.
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