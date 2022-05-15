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Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный

6 Отзывы
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Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный - фото 1
Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный - фото 2
Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Стиль
хайтек
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
74
  • Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный - фото 1
  • Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный - фото 2
  • Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
13 860 руб.  30 547 руб. 
Начислим 387 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 263324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный
13 860 руб. -55%
30 547 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ST LUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
12
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Стиль
хайтек
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х43х14
Вес, кг.
7.3

Описание товара Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный

ST Luce - эксклюзивная торговая марка декоративных итальянских светильников. Продукция экологически безопасна, использует технологию энергосбережения, безопасна в использовании, сертифицирована Ростестом и долго служит.

Отзывы о товаре Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2022
Максим О.

Достоинства:
Не заметная, но светит отлично

Недостатки:
Пока нет

Комментарий:
Вписалась в комнату как родная, свет дает очень яркий, можно читать и писать без дополнительного освещения. Смотрится интересно, не сразу на нее обращаешь внимание. Но вообще забавная.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2021
Артём Соболев

Достоинства:
Простая, есть диммер

Недостатки:
Не знаю

Комментарий:
Светильник выглядит лаконично, света дает достаточно на кухню 10 квадратов. Лампочки не нужны, Пыль вытирается легко. Служить будет долго, это же светодиоды. Смотрится хорошо, взгляд на себя почти не привлекает.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2021
Михаил П.

Достоинства:
Есть пульт, выглядит просто и интересно

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Привлекла меня своей простотой, так сказать, зацепился взглядом. Ждал ее с нетерпением, и не зря. Смотрится очень круто. Необычно, и не висит вниз как остальные. Как будто распласталась по потолку. Есть регулировка освещения, пульт работает как положено. Хороший светильник.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2021
ThomThom

Достоинства:
Необычная, что-то новое для меня

Недостатки:
Не увидел

Комментарий:
Решил попробовать что-то новое для себя, выбрал эту модель. Светодиодных до этого никогда не было. Внешний вид мне понравился, люблю лаконичные вещи. Работает хорошо, читал про мигание светодиодов, но тут такого точно нет. В общем с выбором я не ошибся, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2020
Андрей

Достоинства:
Регулируемое освещение, стиль

Недостатки:
Если перегорит, то с концами

Комментарий:
Единственный их минус — это невозможность замены при перегорании. Выполнена качественно, смотрится прикольно. Лучше всего выглядит на черном потолке. Впишется вообще в любой интерьер, потому что у нее нет никаких украшений. Работает нормально, не моргает. Регулируется хорошо, пульт работает.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2020
Даниил

Достоинства:
Пульт, все работает

Недостатки:
Не знаю пока

Комментарий:
Работает хорошо, не моргает, ни мигает, все светится с одинаковой яркостью. С подключением проблем не было. Дизайн на 5 из 5. Минимализм во всей его красе. Если нужно освещение в брутальный кабинет или кухню, то это просто идеальный вариант. Ничего лишнего, только приятный яркий свет.



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Характеристики
Бренд
ST LUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
12
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Стиль
хайтек
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
74
Страна производитель
Китай
Описание
ST Luce - эксклюзивная торговая марка декоративных итальянских светильников. Продукция экологически безопасна, использует технологию энергосбережения, безопасна в использовании, сертифицирована Ростестом и долго служит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2022
Максим О.

Достоинства:
Не заметная, но светит отлично

Недостатки:
Пока нет

Комментарий:
Вписалась в комнату как родная, свет дает очень яркий, можно читать и писать без дополнительного освещения. Смотрится интересно, не сразу на нее обращаешь внимание. Но вообще забавная.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2021
Артём Соболев

Достоинства:
Простая, есть диммер

Недостатки:
Не знаю

Комментарий:
Светильник выглядит лаконично, света дает достаточно на кухню 10 квадратов. Лампочки не нужны, Пыль вытирается легко. Служить будет долго, это же светодиоды. Смотрится хорошо, взгляд на себя почти не привлекает.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2021
Михаил П.

Достоинства:
Есть пульт, выглядит просто и интересно

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Привлекла меня своей простотой, так сказать, зацепился взглядом. Ждал ее с нетерпением, и не зря. Смотрится очень круто. Необычно, и не висит вниз как остальные. Как будто распласталась по потолку. Есть регулировка освещения, пульт работает как положено. Хороший светильник.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2021
ThomThom

Достоинства:
Необычная, что-то новое для меня

Недостатки:
Не увидел

Комментарий:
Решил попробовать что-то новое для себя, выбрал эту модель. Светодиодных до этого никогда не было. Внешний вид мне понравился, люблю лаконичные вещи. Работает хорошо, читал про мигание светодиодов, но тут такого точно нет. В общем с выбором я не ошибся, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2020
Андрей

Достоинства:
Регулируемое освещение, стиль

Недостатки:
Если перегорит, то с концами

Комментарий:
Единственный их минус — это невозможность замены при перегорании. Выполнена качественно, смотрится прикольно. Лучше всего выглядит на черном потолке. Впишется вообще в любой интерьер, потому что у нее нет никаких украшений. Работает нормально, не моргает. Регулируется хорошо, пульт работает.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2020
Даниил

Достоинства:
Пульт, все работает

Недостатки:
Не знаю пока

Комментарий:
Работает хорошо, не моргает, ни мигает, все светится с одинаковой яркостью. С подключением проблем не было. Дизайн на 5 из 5. Минимализм во всей его красе. Если нужно освещение в брутальный кабинет или кухню, то это просто идеальный вариант. Ничего лишнего, только приятный яркий свет.


Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный - стоимость товара 13860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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