Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%5 120 руб. 13 385 руб.
В наличии
Код товара: 190616
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 120 руб. -62%
13 385 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Высота, см
32
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
23
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
31х28х26
Вес, кг.
1
Описание товара Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт
Неподражаемая модель V1410/3S от российской компании Vitaluce и отлично подойдет для установки на потолок в гостиной, оформленной в стиле модерн. Подвесная люстра Vitaluce V1410/3S без плафонов осветит помещение площадью 12 кв. м. Производитель Vitaluce рекомендует использовать для устройства лампы накаливания с цоколем E27 и мощностью 60 W. Прибор произведен с использованием материала: металл и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является античная бронза.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Люстра
Высота, см
32
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
23
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Страна производитель
Италия
Неподражаемая модель V1410/3S от российской компании Vitaluce и отлично подойдет для установки на потолок в гостиной, оформленной в стиле модерн. Подвесная люстра Vitaluce V1410/3S без плафонов осветит помещение площадью 12 кв. м. Производитель Vitaluce рекомендует использовать для устройства лампы накаливания с цоколем E27 и мощностью 60 W. Прибор произведен с использованием материала: металл и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является античная бронза.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, В зал, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: В спальню, Дизайнерские, Для кафе, Трехрожковые, Для веранды, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, 3 плафона
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, В зал, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: В спальню, Дизайнерские, Для кафе, Трехрожковые, Для веранды, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, 3 плафона
Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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