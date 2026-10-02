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Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт

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Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт - фото 1
Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
23
  • Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт - фото 1
  • Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
5 120 руб.  13 385 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 190616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт
5 120 руб. -62%
13 385 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
32
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
23
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
31х28х26
Вес, кг.
1

Описание товара Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт

Неподражаемая модель V1410/3S от российской компании Vitaluce и отлично подойдет для установки на потолок в гостиной, оформленной в стиле модерн. Подвесная люстра Vitaluce V1410/3S без плафонов осветит помещение площадью 12 кв. м. Производитель Vitaluce рекомендует использовать для устройства лампы накаливания с цоколем E27 и мощностью 60 W. Прибор произведен с использованием материала: металл и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является античная бронза.

Отзывы о товаре Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
32
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
23
Развернуть
Страна производитель
Италия
Описание
Неподражаемая модель V1410/3S от российской компании Vitaluce и отлично подойдет для установки на потолок в гостиной, оформленной в стиле модерн. Подвесная люстра Vitaluce V1410/3S без плафонов осветит помещение площадью 12 кв. м. Производитель Vitaluce рекомендует использовать для устройства лампы накаливания с цоколем E27 и мощностью 60 W. Прибор произведен с использованием материала: металл и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является античная бронза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Люстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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