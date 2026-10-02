Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
7
Материал основания
металл крашеный
Стиль
хай-тек
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%2 100 руб. 5 526 руб.
В наличии
Код товара: 316488
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 100 руб. -62%
5 526 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
144
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
7
Материал основания
металл крашеный
Материал плафона/абажура
металл крашеный/пластик
Стиль
хай-тек
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, г.
418
Описание товара Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK
Люстра в стиле хай-тек. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 0.35 кв.м. Общая мощность - 7 Вт.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В спальню, В стиле Барокко, В зал, В классическом стиле, В стиле Прованс, 4 рожка, Трехрожковые, 5 рожковые, 8 рожковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 520 руб. 9 685 руб.880 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 5 120 руб. 13 385 руб.1280 руб. в СплитЛюстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт
-
В наличииЦена 7 650 руб. 19 800 руб.1913 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 11 520 руб. 30 020 руб.2880 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 13 860 руб. 30 547 руб.3465 руб. в СплитЛюстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный
-
В наличииЦена 15 300 руб. 26 880 руб.3825 руб. в СплитСветильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
144
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
7
Материал основания
металл крашеный
Материал плафона/абажура
металл крашеный/пластик
Стиль
хай-тек
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Люстра в стиле хай-тек. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 0.35 кв.м. Общая мощность - 7 Вт.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В спальню, В стиле Барокко, В зал, В классическом стиле, В стиле Прованс, 4 рожка, Трехрожковые, 5 рожковые, 8 рожковые
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В спальню, В стиле Барокко, В зал, В классическом стиле, В стиле Прованс, 4 рожка, Трехрожковые, 5 рожковые, 8 рожковые
Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK