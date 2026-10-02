Top.Mail.Ru
Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK - фото 1
Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK - фото 2
Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
7
Материал основания
металл крашеный
Стиль
хай-тек
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
6
  • Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK - фото 1
  • Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK - фото 2
  • Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
2 100 руб.  5 526 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 316488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK
2 100 руб. -62%
5 526 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Люстры
Высота, см
144
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
7
Материал основания
металл крашеный
Материал плафона/абажура
металл крашеный/пластик
Стиль
хай-тек
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, г.
418

Описание товара Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK

Люстра в стиле хай-тек. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 0.35 кв.м. Общая мощность - 7 Вт.

Отзывы о товаре Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Люстры
Высота, см
144
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
7
Материал основания
металл крашеный
Материал плафона/абажура
металл крашеный/пластик
Стиль
хай-тек
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра в стиле хай-тек. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 0.35 кв.м. Общая мощность - 7 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Люстра подвесная Arte lamp Orione A6010SP-1BK - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...