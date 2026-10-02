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Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB

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Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл гальванизированный
Стиль
модерн
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
61
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
15 300 руб.  26 880 руб. 
Начислим 1530 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 263897
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB
15 300 руб. -43%
26 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Люстры
Высота, см
145
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл гальванизированный
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х61х47
Вес, кг.
8

Описание товара Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB

Потолочный светильник в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 18 кв.м. Общая мощность - 360 Вт.

Отзывы о товаре Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB




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Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Люстры
Высота, см
145
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл гальванизированный
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
61
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Страна производитель
Китай
Описание
Потолочный светильник в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 18 кв.м. Общая мощность - 360 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB – стоимость товара 15300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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