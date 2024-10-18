Top.Mail.Ru
Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - фото 1
Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - фото 2
Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - фото 3
Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
13
  • Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - фото 1
  • Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - фото 2
  • Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - фото 3
  • Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
3 520 руб.  9 685 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 555745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт
3 520 руб. -64%
9 685 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
52.5
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х12х11
Вес, кг.
1.3

Описание товара Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт

Люстра VITALUCE V4799-1/3PL производства Россия имеет ширину 13 см и высоту 52.5 см. Модель выполнена в стиле модерн и великолепно впишется в обстановку аналогичных направлений. В утройстве используютя лампочки с цоколем E27. Основным материалом, применяемым в производстве люстры, является металл. Ведущий цвет - черный

Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт

Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
С люстрой все хорошо, а вот схема для сборки от другого светильника



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
52.5
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра VITALUCE V4799-1/3PL производства Россия имеет ширину 13 см и высоту 52.5 см. Модель выполнена в стиле модерн и великолепно впишется в обстановку аналогичных направлений. В утройстве используютя лампочки с цоколем E27. Основным материалом, применяемым в производстве люстры, является металл. Ведущий цвет - черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
С люстрой все хорошо, а вот схема для сборки от другого светильника


Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...