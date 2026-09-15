Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт
Люстра VITALUCE — это стильное и элегантное решение для вашего интерьера, уникально сочетающее в себе современные тенденции и классическую изысканность. Эта потолочная люстра от признанного бренда VITALUCE станет центром внимания в любой комнате, создавая атмосферу комфорта и уюта. Люстра выполнена из качественных материалов: её надежное основание изготовлено из прочного металла, а плафоны из изящного стекла, что обеспечивает не только долговечность, но и привлекательный внешний вид. Черный цвет каркаса добавляет модели строгости и утонченности, вписываясь в разнообразные стилистические решения вашего интерьера. Светильник оснащен шестью лампами, которые помогут равномерно осветить пространство, создавая мягкое и приятное освещение. Тип цоколя E27 позволяет выбрать лампы в соответствии с вашими предпочтениями по яркости и температуре света. Люстра VITALUCE — это не просто элемент освещения, а ключевой компонент вашего домашнего декора, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. Подходит для установки в гостиной, на кухне или в спальне, наполняя ваш дом светом и элегантностью.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса
Теги товара: Потолочные, В спальню, 6 рожков, Для веранды, Стеклянные, В стиле Модерн, Черные, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, черные в стиле лофт, со стеклянными плафонами
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса
Теги товара: Потолочные, В спальню, 6 рожков, Для веранды, Стеклянные, В стиле Модерн, Черные, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, черные в стиле лофт, со стеклянными плафонами
Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт