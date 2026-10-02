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SSD Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY)

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Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY) - фото 1
Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.3
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
7200
Максимальный ресурс записи (TBW)
8700
Энергопотребление
16.6
  • Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY) - фото 1
  • Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633938
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Характеристики

Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
1.5
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Ширина, см
7
Форм-фактор
U.3
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
7200
Максимальный ресурс записи (TBW)
8700
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
16.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
1.5
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Ширина, см
7
Форм-фактор
U.3
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
6800
Скорость записи, Мб/с
7200
Максимальный ресурс записи (TBW)
8700
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
16.6
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Micron 7450 MAX 1.6TB (MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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