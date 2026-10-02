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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E)

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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633821
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
5.72

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E)

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire 3 A315-58 представляет собой классический офисный ноутбук начального уровня, ориентированный на повседневные задачи и базовую работу. Эта модель отлично подойдет для учащихся, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым требуется надежное устройство для работы с документами, просмотра веб-страниц и несложных презентаций. Конфигурация оптимизирована для базовой многозадачности и повседневного использования, хотя не подходит для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i3 одиннадцатого поколения, который обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, но не предназначена для игр или профессиональной работы с графикой. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с офисными программами, держать открытыми несколько вкладок браузера и выполнять базовую обработку фотографий.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием обеспечивает четкое изображение и минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневных задач. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает комфортную работу с текстом и просмотр видеоконтента без заметной пикселизации.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для базовой многозадачности и работы с документами. SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, существенно повышая отзывчивость системы по сравнению с традиционными жесткими дисками. Конфигурация допускает возможность апгрейда как оперативной памяти, так и системы хранения при необходимости расширения в будущем.

Корпус, охлаждение и автономность

Классический пластиковый корпус с текстурированной поверхностью обладает достаточной жесткостью для повседневного использования. При массе около 1.7 кг ноутбук остается достаточно мобильным для периодической транспортировки. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, сохраняя низкий уровень шума в офисных задачах. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при умеренной нагрузке, что достаточно для типичного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает несколько USB-разъемов, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 позволяет начать работу сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это базовая офисная модель с соответствующими ограничениями: встроенная графика не подходит для игр, а производительности процессора может не хватить для сложных задач вроде монтажа видео. Рекомендуется сразу оценить достаточность объема SSD-накопителя для ваших задач. Если планируется работа с ресурсоемкими приложениями или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой. Для обычного офисного использования, учебы и веб-серфинга эта модель станет разумным выбором с хорошим соотношением цены и возможностей.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEM.00E)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire 3 A315-58 представляет собой классический офисный ноутбук начального уровня, ориентированный на повседневные задачи и базовую работу. Эта модель отлично подойдет для учащихся, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым требуется надежное устройство для работы с документами, просмотра веб-страниц и несложных презентаций. Конфигурация оптимизирована для базовой многозадачности и повседневного использования, хотя не подходит для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i3 одиннадцатого поколения, который обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, но не предназначена для игр или профессиональной работы с графикой. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с офисными программами, держать открытыми несколько вкладок браузера и выполнять базовую обработку фотографий.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием обеспечивает четкое изображение и минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневных задач. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает комфортную работу с текстом и просмотр видеоконтента без заметной пикселизации.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для базовой многозадачности и работы с документами. SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, существенно повышая отзывчивость системы по сравнению с традиционными жесткими дисками. Конфигурация допускает возможность апгрейда как оперативной памяти, так и системы хранения при необходимости расширения в будущем.

Корпус, охлаждение и автономность

Классический пластиковый корпус с текстурированной поверхностью обладает достаточной жесткостью для повседневного использования. При массе около 1.7 кг ноутбук остается достаточно мобильным для периодической транспортировки. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, сохраняя низкий уровень шума в офисных задачах. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при умеренной нагрузке, что достаточно для типичного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает несколько USB-разъемов, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 позволяет начать работу сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это базовая офисная модель с соответствующими ограничениями: встроенная графика не подходит для игр, а производительности процессора может не хватить для сложных задач вроде монтажа видео. Рекомендуется сразу оценить достаточность объема SSD-накопителя для ваших задач. Если планируется работа с ресурсоемкими приложениями или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой. Для обычного офисного использования, учебы и веб-серфинга эта модель станет разумным выбором с хорошим соотношением цены и возможностей.

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Отзывы


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