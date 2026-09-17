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Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX)

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Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 1
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 2
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 3
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 4
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 5
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 6
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 7
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 8
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 9
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 10
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 11
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 12
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 13
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 14
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 15
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 16
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 17
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 18
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 19
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 20
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 21
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 22
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 23
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 24
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 25
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 26
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 27
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 28
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 29
Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Chuwi CoreBook Plus
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 1
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 2
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 3
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 4
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 5
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  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 7
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 8
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 9
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 10
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  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 16
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  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 20
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 21
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 22
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 23
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 24
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 25
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 26
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 27
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 28
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 29
  • Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16&quot; (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 280 руб. 
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В наличии
Код товара: 742804
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX)
45 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon RX Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
74.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX)

Ноутбук Chuwi с экраном 16 дюймов дарит максимум пространства для работы и развлечений — всё выглядит ярко и чётко благодаря разрешению 1920x1200. Процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже с требовательными задачами, а SSD на 512 Гб позволяет хранить крупные файлы и запускать приложения за считанные секунды. Корпус весом всего 1,88 кг — это удобно для поездок и работы вне дома. Подсветка клавиатуры делает набор текста комфортным даже в тёмное время суток, а предустановленная Windows 11 Home даст доступ к современным функциям сразу после включения. Всё для продуктивного дня и приятного отдыха!

Отзывы о товаре Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon RX Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
74.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Chuwi с экраном 16 дюймов дарит максимум пространства для работы и развлечений — всё выглядит ярко и чётко благодаря разрешению 1920x1200. Процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже с требовательными задачами, а SSD на 512 Гб позволяет хранить крупные файлы и запускать приложения за считанные секунды. Корпус весом всего 1,88 кг — это удобно для поездок и работы вне дома. Подсветка клавиатуры делает набор текста комфортным даже в тёмное время суток, а предустановленная Windows 11 Home даст доступ к современным функциям сразу после включения. Всё для продуктивного дня и приятного отдыха!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/16" (1920x1200) IPS AMD Radeon RX Vega 7/WinH11 grey (CWI626-571E5E1HDMRX) - по цене 45280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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