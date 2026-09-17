ASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 [90NB0ZR1-M076V0] Silver 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 [90NB0ZR1-M076V0] Silver 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 создан для комфортной работы, учёбы и повседневных задач. Чёткое Full HD-изображение позволяет удобно работать с документами, смотреть видео и пользоваться приложениями. За быстродействие отвечает процессор AMD в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и помогает системе работать отзывчиво. Графический контроллер AMD Radeon 610M подходит для базовых графических задач и мультимедийного контента. Ноутбук оснащён Bluetooth v5.3 для беспроводного подключения совместимых устройств. Литий-ионный аккумулятор поддерживает мобильный формат использования, а отсутствие предустановленной операционной системы оставляет возможность самостоятельно выбрать подходящую ОС.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
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Отзывы о товаре ASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 [90NB0ZR1-M076V0] Silver 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}