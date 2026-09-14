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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734379
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029)

Ноутбук iRU - это современное и надежное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. В стильном черном корпусе скрываются мощные спецификации, которые обеспечат вам комфортное использование в любых условиях. Одной из ключевых особенностей данного ноутбука является его экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. IPS-матрица гарантирует яркие и сочные цвета, а частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное изображение без задержек. В сердце ноутбука установлен процессор серии Intel Core i5 от производителя Intel, что в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR5 позволяет справляться с многозадачностью и выполнять ресурсоемкие приложения. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 256 ГБ, который гарантирует быстрый доступ к файлам и моментальную загрузку системы. Графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойное качество графики, что будет полезно при просмотре видео или при решении повседневных задач. Вес устройства составляет 2,2 кг, что делает его достаточно мобильным для переноски. Ноутбук также оснащен встроенным кард-ридером, что упрощает работу с различными типами карт памяти. Операционная система DOS предоставляет пользователям гибкость в выборе необходимого программного обеспечения. Этот ноутбук iRU станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и производительное устройство в привлекательной ценовой категории.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU - это современное и надежное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. В стильном черном корпусе скрываются мощные спецификации, которые обеспечат вам комфортное использование в любых условиях. Одной из ключевых особенностей данного ноутбука является его экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. IPS-матрица гарантирует яркие и сочные цвета, а частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное изображение без задержек. В сердце ноутбука установлен процессор серии Intel Core i5 от производителя Intel, что в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR5 позволяет справляться с многозадачностью и выполнять ресурсоемкие приложения. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 256 ГБ, который гарантирует быстрый доступ к файлам и моментальную загрузку системы. Графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойное качество графики, что будет полезно при просмотре видео или при решении повседневных задач. Вес устройства составляет 2,2 кг, что делает его достаточно мобильным для переноски. Ноутбук также оснащен встроенным кард-ридером, что упрощает работу с различными типами карт памяти. Операционная система DOS предоставляет пользователям гибкость в выборе необходимого программного обеспечения. Этот ноутбук iRU станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и производительное устройство в привлекательной ценовой категории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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