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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257)

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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook K15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720205
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.62

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257)

Для кого и под какие задачи

Tecno MegaBook K15SDA - современный универсальный ноутбук, ориентированный на повседневную работу, учебу и развлечения. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 7430U и 16 ГБ оперативной памяти, устройство отлично справляется с офисными программами, веб-серфингом, просмотром контента и легкой работой с фото. Это разумный выбор для студентов, офисных работников и тех, кто ищет надежный ноутбук для дома без переплаты за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 7430U с интегрированной графикой AMD Radeon. Этот современный CPU обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления, позволяя комфортно работать в Microsoft Office, держать открытыми десятки вкладок в браузере и запускать повседневные приложения. Встроенная графика справится с просмотром видео в высоком разрешении и несложными графическими задачами, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с видео её возможностей будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением обеспечивает четкое изображение и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневных задач. Матовое покрытие экрана минимизирует отражения и снижает нагрузку на глаза при длительной работе, что особенно важно для учебы и офисного использования.

Память, накопители и расширение

Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной многозадачности и работы с объемными документами. Твердотельный накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. SSD-накопитель существенно повышает отзывчивость системы по сравнению с традиционными жесткими дисками.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в обычных сценариях использования. Батарея емкостью 6060 мАч обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для учебы или работы вне дома. В режиме веб-серфинга и работы с документами ноутбук может проработать без подзарядки большую часть дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для повседневного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после распаковки. Веб-камера подходит для видеозвонков и онлайн-конференций, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что интегрированная графика ограничивает возможности в играх и работе с требовательными графическими приложениями. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Однако для повседневных задач, включая работу с документами, веб-серфинг и онлайн-обучение, производительности более чем достаточно. Особое внимание стоит обратить на соотношение цена/качество - ноутбук предлагает хороший набор характеристик для своей ценовой категории.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Tecno MegaBook K15SDA - современный универсальный ноутбук, ориентированный на повседневную работу, учебу и развлечения. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 7430U и 16 ГБ оперативной памяти, устройство отлично справляется с офисными программами, веб-серфингом, просмотром контента и легкой работой с фото. Это разумный выбор для студентов, офисных работников и тех, кто ищет надежный ноутбук для дома без переплаты за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 7430U с интегрированной графикой AMD Radeon. Этот современный CPU обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления, позволяя комфортно работать в Microsoft Office, держать открытыми десятки вкладок в браузере и запускать повседневные приложения. Встроенная графика справится с просмотром видео в высоком разрешении и несложными графическими задачами, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с видео её возможностей будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением обеспечивает четкое изображение и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневных задач. Матовое покрытие экрана минимизирует отражения и снижает нагрузку на глаза при длительной работе, что особенно важно для учебы и офисного использования.

Память, накопители и расширение

Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной многозадачности и работы с объемными документами. Твердотельный накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. SSD-накопитель существенно повышает отзывчивость системы по сравнению с традиционными жесткими дисками.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в обычных сценариях использования. Батарея емкостью 6060 мАч обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для учебы или работы вне дома. В режиме веб-серфинга и работы с документами ноутбук может проработать без подзарядки большую часть дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для повседневного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после распаковки. Веб-камера подходит для видеозвонков и онлайн-конференций, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что интегрированная графика ограничивает возможности в играх и работе с требовательными графическими приложениями. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Однако для повседневных задач, включая работу с документами, веб-серфинг и онлайн-обучение, производительности более чем достаточно. Особое внимание стоит обратить на соотношение цена/качество - ноутбук предлагает хороший набор характеристик для своей ценовой категории.

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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000257) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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