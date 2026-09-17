HP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SSD/no OS}
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP 250R G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 960 руб.
В наличии
Код товара: 748725
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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45 960 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250R G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
4.7
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
2.5
Описание товара HP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SSD/no OS}
Ноутбук HP в сером пластиковом корпусе сочетает практичную конфигурацию и удобный формат для повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а 8 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими задачами. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения файлов и делает работу с данными быстрой. За графику отвечает Intel UHD Graphics, а процессор Intel формирует сбалансированную основу ноутбука. Подключение к сети доступно через сетевой адаптер со скоростью до 10/100/1000 Мбит/с и Wi?Fi стандарта 802.11ax. Модель поставляется без операционной системы, поэтому пользователь может самостоятельно выбрать подходящую ОС.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250R G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
4.7
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук HP в сером пластиковом корпусе сочетает практичную конфигурацию и удобный формат для повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а 8 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими задачами. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения файлов и делает работу с данными быстрой. За графику отвечает Intel UHD Graphics, а процессор Intel формирует сбалансированную основу ноутбука. Подключение к сети доступно через сетевой адаптер со скоростью до 10/100/1000 Мбит/с и Wi?Fi стандарта 802.11ax. Модель поставляется без операционной системы, поэтому пользователь может самостоятельно выбрать подходящую ОС.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить HP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SSD/no OS} - по цене 45960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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