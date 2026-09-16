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Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver

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Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 5
Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 6
Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix Xbook 15 YL512
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 5
  • Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 6
  • Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15&quot; Core i5-1334U 16/512GB Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 680 руб. 
Начислим 731 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
45 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook 15 YL512
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х6
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver

Стильный и лёгкий ноутбук Infinix весит всего 1,65 кг — его удобно брать с собой и работать на ходу. Широкий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавность изображения. Корпус сочетает металл и пластик — современные материалы для практичности и элегантности. Серебристый цвет придаёт устройству свежий, современный вид. Благодаря процессору Intel Core i5 с тактовой частотой 1,3 ГГц ноутбук справится с рабочими и повседневными задачами. Оперативная память типа LPDDR4X обеспечивает быструю работу приложений. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно печатать даже в темноте. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — можно установить ту, которая вам нужна.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook 15 YL512
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и лёгкий ноутбук Infinix весит всего 1,65 кг — его удобно брать с собой и работать на ходу. Широкий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавность изображения. Корпус сочетает металл и пластик — современные материалы для практичности и элегантности. Серебристый цвет придаёт устройству свежий, современный вид. Благодаря процессору Intel Core i5 с тактовой частотой 1,3 ГГц ноутбук справится с рабочими и повседневными задачами. Оперативная память типа LPDDR4X обеспечивает быструю работу приложений. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно печатать даже в темноте. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — можно установить ту, которая вам нужна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver - по цене 45680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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