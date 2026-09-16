Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
Стильный и лёгкий ноутбук Infinix весит всего 1,65 кг — его удобно брать с собой и работать на ходу. Широкий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавность изображения. Корпус сочетает металл и пластик — современные материалы для практичности и элегантности. Серебристый цвет придаёт устройству свежий, современный вид. Благодаря процессору Intel Core i5 с тактовой частотой 1,3 ГГц ноутбук справится с рабочими и повседневными задачами. Оперативная память типа LPDDR4X обеспечивает быструю работу приложений. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно печатать даже в темноте. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — можно установить ту, которая вам нужна.
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