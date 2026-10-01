ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 подходит для комфортной работы с документами, учёбы и повседневных задач. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают удобную работу с несколькими приложениями, а SSD на 512 Гб даёт достаточно места для хранения файлов и помогает быстро обращаться к данным. При весе 1,63 кг ноутбук удобно брать с собой. Беспроводное подключение поддерживает Bluetooth v5.3, также предусмотрен 1 порт USB 2.0. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящий вариант. Аккумулятор Li-lon дополняет практичную конфигурацию для мобильного использования.
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Отзывы о товаре ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}