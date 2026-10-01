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ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}

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ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 1
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 2
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 3
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 4
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 5
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 6
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 7
ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 1
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 2
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 3
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 4
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 5
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 6
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 7
  • ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6&quot; {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748721
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
30
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х7
Вес, кг.
3

Описание товара ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}

Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 подходит для комфортной работы с документами, учёбы и повседневных задач. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают удобную работу с несколькими приложениями, а SSD на 512 Гб даёт достаточно места для хранения файлов и помогает быстро обращаться к данным. При весе 1,63 кг ноутбук удобно брать с собой. Беспроводное подключение поддерживает Bluetooth v5.3, также предусмотрен 1 порт USB 2.0. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящий вариант. Аккумулятор Li-lon дополняет практичную конфигурацию для мобильного использования.

Отзывы о товаре ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
30
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 подходит для комфортной работы с документами, учёбы и повседневных задач. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают удобную работу с несколькими приложениями, а SSD на 512 Гб даёт достаточно места для хранения файлов и помогает быстро обращаться к данным. При весе 1,63 кг ноутбук удобно брать с собой. Беспроводное подключение поддерживает Bluetooth v5.3, также предусмотрен 1 порт USB 2.0. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящий вариант. Аккумулятор Li-lon дополняет практичную конфигурацию для мобильного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ASUS VivoBook E1504FA-BQ5105 [90NB0ZR2-M076Y0] Black 15.6" {FHD Ryzen 3 30/16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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