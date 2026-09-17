CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home}
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748723
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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46,2 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
2.15
Описание товара CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home}
Ноутбуки Chuwi с 14-дюймовым IPS-экраном созданы для комфортной работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 2160?1440 обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а встроенная графика AMD Radeon отвечает за отображение контента без необходимости в отдельной видеокарте. SSD-накопитель помогает быстрее работать с файлами и приложениями, а оперативная память DDR4 поддерживает плавную многозадачность. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее в условиях недостаточного освещения. Скорость сетевого адаптера до 1000 Мбит/с и поддержка Wi?Fi 802.11ac обеспечивают быстрый доступ к сети.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46,2 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбуки Chuwi с 14-дюймовым IPS-экраном созданы для комфортной работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 2160?1440 обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а встроенная графика AMD Radeon отвечает за отображение контента без необходимости в отдельной видеокарте. SSD-накопитель помогает быстрее работать с файлами и приложениями, а оперативная память DDR4 поддерживает плавную многозадачность. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее в условиях недостаточного освещения. Скорость сетевого адаптера до 1000 Мбит/с и поддержка Wi?Fi 802.11ac обеспечивают быстрый доступ к сети.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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