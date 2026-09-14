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Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6" FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6" FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA)

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Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 1
Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 2
Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 3
Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 4
Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 5
Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 6
Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 1
  • Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 2
  • Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 3
  • Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 4
  • Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 5
  • Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 6
  • Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6&quot; FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736058
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6" FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA)

Лёгкий и элегантный ноутбук HP весом всего 1,59 кг легко помещается в рюкзак — берите его с собой на учёбу, работу или в поездку. Экран с чётким разрешением 1920x1080 порадует яркой и детализированной картинкой, а серебристый цвет корпуса подчеркнёт ваш стиль. Процессор AMD с четырьмя ядрами и частотой 2,8 ГГц обеспечивает плавную работу офисных приложений и быстрый запуск программ. 8 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 512 Гб позволяют работать с документами, хранить файлы и запускать несколько задач одновременно без задержек. Встроенный Bluetooth версии 5.3 упрощает подключение аксессуаров. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт при работе в любом освещении. Удобен для тех, кто ценит производительность и мобильность.

Отзывы о товаре Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6" FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и элегантный ноутбук HP весом всего 1,59 кг легко помещается в рюкзак — берите его с собой на учёбу, работу или в поездку. Экран с чётким разрешением 1920x1080 порадует яркой и детализированной картинкой, а серебристый цвет корпуса подчеркнёт ваш стиль. Процессор AMD с четырьмя ядрами и частотой 2,8 ГГц обеспечивает плавную работу офисных приложений и быстрый запуск программ. 8 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 512 Гб позволяют работать с документами, хранить файлы и запускать несколько задач одновременно без задержек. Встроенный Bluetooth версии 5.3 упрощает подключение аксессуаров. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт при работе в любом освещении. Удобен для тех, кто ценит производительность и мобильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6" FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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