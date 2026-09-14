Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6" FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP15 15-fc0196nia 15.6" FHD AMD R5-7520U/8Gb/ 512Gb SSD Silver (D01R2EA)
Лёгкий и элегантный ноутбук HP весом всего 1,59 кг легко помещается в рюкзак — берите его с собой на учёбу, работу или в поездку. Экран с чётким разрешением 1920x1080 порадует яркой и детализированной картинкой, а серебристый цвет корпуса подчеркнёт ваш стиль. Процессор AMD с четырьмя ядрами и частотой 2,8 ГГц обеспечивает плавную работу офисных приложений и быстрый запуск программ. 8 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 512 Гб позволяют работать с документами, хранить файлы и запускать несколько задач одновременно без задержек. Встроенный Bluetooth версии 5.3 упрощает подключение аксессуаров. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт при работе в любом освещении. Удобен для тех, кто ценит производительность и мобильность.
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