Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F)
**Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050Ti 4GB 128-bit GDDR5 DVI-D HDMI DP** — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой. Она обеспечивает хорошую графику и плавную работу в играх и других приложениях, требующих высокой графической производительности. Основные характеристики: * **Графический процессор**: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. * **Объём памяти**: 4 ГБ. * **Тип памяти**: GDDR5. * **Ширина шины памяти**: 128 бит. * **Разъёмы**: DVI-D, HDMI, DisplayPort. Эта видеокарта подойдёт для средних по требованиям игр, работы с графикой и видео, а также для повседневных задач. Она может стать отличным выбором для пользователей, которые хотят улучшить свою систему без больших затрат. **Преимущества**: * хорошая производительность; * доступная цена; * совместимость с большинством современных игр и приложений. Однако стоит учесть, что эта видеокарта не предназначена для самых требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Если вам нужна более высокая производительность, то стоит рассмотреть более мощные модели. В целом, видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050Ti 4GB 128-bit GDDR5 DVI-D HDMI DP является хорошим выбором для большинства пользователей, ищущих баланс между ценой и производительностью.
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Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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