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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F)

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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F) - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F) - фото 2
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F) - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F) - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633143
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
190
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х51х36
Вес, г.
725

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F)

**Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050Ti 4GB 128-bit GDDR5 DVI-D HDMI DP** — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой. Она обеспечивает хорошую графику и плавную работу в играх и других приложениях, требующих высокой графической производительности. Основные характеристики: * **Графический процессор**: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. * **Объём памяти**: 4 ГБ. * **Тип памяти**: GDDR5. * **Ширина шины памяти**: 128 бит. * **Разъёмы**: DVI-D, HDMI, DisplayPort. Эта видеокарта подойдёт для средних по требованиям игр, работы с графикой и видео, а также для повседневных задач. Она может стать отличным выбором для пользователей, которые хотят улучшить свою систему без больших затрат. **Преимущества**: * хорошая производительность; * доступная цена; * совместимость с большинством современных игр и приложений. Однако стоит учесть, что эта видеокарта не предназначена для самых требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Если вам нужна более высокая производительность, то стоит рассмотреть более мощные модели. В целом, видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050Ti 4GB 128-bit GDDR5 DVI-D HDMI DP является хорошим выбором для большинства пользователей, ищущих баланс между ценой и производительностью.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GTX1050Ti 4GB (NF105TI45F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1290
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
190
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050Ti 4GB 128-bit GDDR5 DVI-D HDMI DP** — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой. Она обеспечивает хорошую графику и плавную работу в играх и других приложениях, требующих высокой графической производительности. Основные характеристики: * **Графический процессор**: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. * **Объём памяти**: 4 ГБ. * **Тип памяти**: GDDR5. * **Ширина шины памяти**: 128 бит. * **Разъёмы**: DVI-D, HDMI, DisplayPort. Эта видеокарта подойдёт для средних по требованиям игр, работы с графикой и видео, а также для повседневных задач. Она может стать отличным выбором для пользователей, которые хотят улучшить свою систему без больших затрат. **Преимущества**: * хорошая производительность; * доступная цена; * совместимость с большинством современных игр и приложений. Однако стоит учесть, что эта видеокарта не предназначена для самых требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Если вам нужна более высокая производительность, то стоит рассмотреть более мощные модели. В целом, видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050Ti 4GB 128-bit GDDR5 DVI-D HDMI DP является хорошим выбором для большинства пользователей, ищущих баланс между ценой и производительностью.


Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Отзывы


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