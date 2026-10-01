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Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка

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Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 1
Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 2
Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 3
Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 4
Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Night Songs
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 1
  • Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 2
  • Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 3
  • Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 4
  • Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Night Songs
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
200

Описание товара Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Night Songs, Shake Me, Nobodys Fool, Nothin For Nothin, Once Around The Ride, Hell On Wheels, Somebody Save Me, In From The Outside, Push, Push, Back Home Again

Отзывы о товаре Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1990
Исполнитель
Cinderella
Альбом (сингл)
Night Songs
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Night Songs, Shake Me, Nobodys Fool, Nothin For Nothin, Once Around The Ride, Hell On Wheels, Somebody Save Me, In From The Outside, Push, Push, Back Home Again
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cinderella - Night Songs (0600753649299) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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