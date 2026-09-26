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Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03)

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Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 1
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 2
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 3
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 4
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 5
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 6
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 7
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 8
Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
4
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 1
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 2
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 3
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 4
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 5
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 6
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 7
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 8
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 900 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 630971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03)
11 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
блок питания встроенный
Комплектация
монитор, HDMI кабель, руководство
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA
Размеры в упаковке, см
68х43х15
Вес, кг.
6.9

Описание товара Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03)

Acer Vero V277Ebip - это отличный выбор для тех, кто хочет получить качественное и функциональное решение для работы и развлечений. Данный монитор оснащен IPS-матрицей и разрешением 1920х1080, что обеспечивает точную цветопередачу, яркие цвета и высокую яркость 250 кд/м? для комфортной работы с графикой или просмотра видео. Кроме того, Acer Vero имеет удобный интерфейс с множеством полезных функций, включая возможность регулировки наклона, поворота экрана и поддержки технологии AMD FreeSync, которая обеспечивает отсутствие задержек и разрывов при высокой частоте обновления. В целом, Acer Vero - это надежный и функциональный монитор, который подойдет для широкого спектра задач, от работы до развлечений.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
блок питания встроенный
Комплектация
монитор, HDMI кабель, руководство
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA
Описание
Acer Vero V277Ebip - это отличный выбор для тех, кто хочет получить качественное и функциональное решение для работы и развлечений. Данный монитор оснащен IPS-матрицей и разрешением 1920х1080, что обеспечивает точную цветопередачу, яркие цвета и высокую яркость 250 кд/м? для комфортной работы с графикой или просмотра видео. Кроме того, Acer Vero имеет удобный интерфейс с множеством полезных функций, включая возможность регулировки наклона, поворота экрана и поддержки технологии AMD FreeSync, которая обеспечивает отсутствие задержек и разрывов при высокой частоте обновления. В целом, Acer Vero - это надежный и функциональный монитор, который подойдет для широкого спектра задач, от работы до развлечений.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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