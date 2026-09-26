Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 900 руб.
В наличии
Код товара: 630971
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
блок питания встроенный
Комплектация
монитор, HDMI кабель, руководство
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA
Размеры в упаковке, см
68х43х15
Вес, кг.
6.9
Описание товара Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03)
Acer Vero V277Ebip - это отличный выбор для тех, кто хочет получить качественное и функциональное решение для работы и развлечений. Данный монитор оснащен IPS-матрицей и разрешением 1920х1080, что обеспечивает точную цветопередачу, яркие цвета и высокую яркость 250 кд/м? для комфортной работы с графикой или просмотра видео. Кроме того, Acer Vero имеет удобный интерфейс с множеством полезных функций, включая возможность регулировки наклона, поворота экрана и поддержки технологии AMD FreeSync, которая обеспечивает отсутствие задержек и разрывов при высокой частоте обновления. В целом, Acer Vero - это надежный и функциональный монитор, который подойдет для широкого спектра задач, от работы до развлечений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
блок питания встроенный
Комплектация
монитор, HDMI кабель, руководство
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, VGA
Acer Vero V277Ebip - это отличный выбор для тех, кто хочет получить качественное и функциональное решение для работы и развлечений. Данный монитор оснащен IPS-матрицей и разрешением 1920х1080, что обеспечивает точную цветопередачу, яркие цвета и высокую яркость 250 кд/м? для комфортной работы с графикой или просмотра видео. Кроме того, Acer Vero имеет удобный интерфейс с множеством полезных функций, включая возможность регулировки наклона, поворота экрана и поддержки технологии AMD FreeSync, которая обеспечивает отсутствие задержек и разрывов при высокой частоте обновления. В целом, Acer Vero - это надежный и функциональный монитор, который подойдет для широкого спектра задач, от работы до развлечений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E03) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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