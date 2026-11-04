The Weeknd - House Of Balloons (0602547264756) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Weeknd - House Of Balloons (0602547264756) виниловая пластинка
House of Balloons - переиздание дебютного микстейпа канадского певца The Weeknd. Он был выпущен 21 марта 2011 года на собственном лейбле певца XO. Считается, что релиз оказал большое влияние как на современный, так и на альтернативный R&amp;B. Релиз представлен на двойном черном виниле.. The Weeknd (настоящее имя Абель Макконен Тесфайе) - канадский певец и автор песен в стиле ритм-энд-блюз, известный своими откровенными песнями многие из которых автобиографичны, и своим возвышенным фальцетом с уникальным тремоло. Он начал свою карьеру в 2009 году, анонимно выкладывая музыку на YouTube. В 2011 году он выпустил три микстейпа, которые привлекли внимание критиков и публики. В 2012 году он подписал контракт с Republic Records и выпустил свой первый студийный альбом Kiss Land в 2013 году. Его следующие альбомы Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After Hours (2020) и Dawn FM (2022) стали коммерчески успешными и получили несколько премий Грэмми. Он также сотрудничал с такими артистами, как Дрейк, Ариана Гранде, Кендрик Ламар и Дафт Панк. Он является одним из самых продаваемых музыкантов в мире, продав более 75 миллионов записей. Его песня Blinding Lights стала самой прослушиваемой песней в истории Spotify и самой долго находящейся в чарте Billboard Hot 100. В 2020 году журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей в мире, а в 2023 году Книга рекордов Гиннесса назвала его самым популярным артистом в мире.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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