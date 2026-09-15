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OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка

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OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка - фото 1
OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Goblin
Альбом (сингл)
Filmmusik: Profondo Rosso - Deep Red
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644010939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Goblin
Альбом (сингл)
Filmmusik: Profondo Rosso - Deep Red
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Profondo rosso, Death dies, Mad puppet, Wild session, Deep shadows, School at night, Gianna

Отзывы о товаре OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644010939]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Goblin
Альбом (сингл)
Filmmusik: Profondo Rosso - Deep Red
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Profondo rosso, Death dies, Mad puppet, Wild session, Deep shadows, School at night, Gianna
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Profondo Rosso (Goblin) (8004644010939) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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