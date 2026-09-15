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Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка

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Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка - фото 1
Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Locanda Delle Fate
Альбом (сингл)
Lucciole Per Sempre
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка - фото 1
  • Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS Records
Barcode
[8016158314342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Locanda Delle Fate
Альбом (сингл)
Lucciole Per Sempre
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mediterraneo, Intro / Lettera Di Un Viaggiatore, Forse Le Lucciole Non Si Amano Piщ, Profumo Di Colla Bianca, Sogno Di Estunno, Non Chiudere A Chiave Le Stelle, La Giostra

Отзывы о товаре Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS Records
Barcode
[8016158314342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Locanda Delle Fate
Альбом (сингл)
Lucciole Per Sempre
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mediterraneo, Intro / Lettera Di Un Viaggiatore, Forse Le Lucciole Non Si Amano Piщ, Profumo Di Colla Bianca, Sogno Di Estunno, Non Chiudere A Chiave Le Stelle, La Giostra
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Locanda Delle Fate - Lucciole Per Sempre (8016158314342) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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