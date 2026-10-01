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Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка

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Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 1
Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 2
Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 3
Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 4
Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 5
Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Il Bacio Della Medusa
Альбом (сингл)
Imilla
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 1
  • Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 2
  • Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 3
  • Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 4
  • Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 5
  • Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629586
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Il Bacio Della Medusa
Альбом (сингл)
Imilla
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Un Visto Per La Bolivia, Amburgo 1 Aprile 71, La Dolorida, Zio Klaus, Dentro Monika Qualcosa Non Va, Ho Visto Gli Occhi Di Inti Virare A Nero, Senior Service, Lo Specchio Di Hans Ertl, Colt Cobra 38 Special

Отзывы о товаре Il Bacio Della Medusa, Imilla (coloured) (8016158317244) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Il Bacio Della Medusa
Альбом (сингл)
Imilla
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Развернуть
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Un Visto Per La Bolivia, Amburgo 1 Aprile 71, La Dolorida, Zio Klaus, Dentro Monika Qualcosa Non Va, Ho Visto Gli Occhi Di Inti Virare A Nero, Senior Service, Lo Specchio Di Hans Ertl, Colt Cobra 38 Special
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